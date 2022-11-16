Эколог перечислил вредные вещества, которых не должно быть в продуктах

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Эколог Иван Калинин рассказал, какие вещества не должны входить в состав продуктов питания.

По словам эксперта, в настоящее время на полках магазинов много продуктов питания с различными добавками.

Вся продукция проходит большое число проверок, которые проводят соответствующие государственные структуры. Продукцию также привозят на анализ в частные независимые лаборатории.

При этом эксперт добавил, что вне норм СанПиНа существует также область «предположительно нежелательных» веществ.

— Много мнений: кто-то говорит, что парабены вредны, анионные поверхностно-активные вещества. Не должно содержаться в продукции фталатов, — пояснил эксперт в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

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