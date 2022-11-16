Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эколог перечислил вредные вещества, которых не должно быть в продуктах

Ирина Игнатенко
Общество
Эколог перечислил вредные вещества, которых не должно быть в продуктах
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Эколог Иван Калинин рассказал, какие вещества не должны входить в состав продуктов питания.

По словам эксперта, в настоящее время на полках магазинов много продуктов питания с различными добавками.

Вся продукция проходит большое число проверок, которые проводят соответствующие государственные структуры. Продукцию также привозят на анализ в частные независимые лаборатории.

При этом эксперт добавил, что вне норм СанПиНа существует также область «предположительно нежелательных» веществ.

— Много мнений: кто-то говорит, что парабены вредны, анионные поверхностно-активные вещества. Не должно содержаться в продукции фталатов, — пояснил эксперт в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Далеко не всегда полноценный и вкусный рацион сопряжен с серьезными денежными тратами. Финансовый консультант Ольга Матвеева рассказала о лайфхаках, которые помогут есть полноценно, но снизить ежемесячные затраты на продукты.

Здоровье Экология Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Ну очень худой мир Владимира Зеленского

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Я вернусь»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота по-американски

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Все мнения
О проекте