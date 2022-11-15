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Приметы и советы

Финконсультант Матвеева дала советы, как питаться правильно и недорого

Ирина Игнатенко

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Еда
Общество
Финконсультант Матвеева дала советы, как питаться правильно и недорого
Фото: Unsplash

Далеко не всегда полноценный и вкусный рацион сопряжен с серьезными денежными тратами. Финансовый консультант Ольга Матвеева рассказала о лайфхаках, которые помогут есть полноценно, но снизить ежемесячные затраты на продукты.

В первую очередь стоит отказаться от готовых смесей для салата, так как они стоят дороже необработанных овощей и быстро портятся. Лучше покупать овощи отдельно и делать смеси самостоятельно.

Эксперт посоветовала покупать говяжий фарш — его можно добавить в различные блюда. Что касается курицы, то стоит выбирать необработанную птицу или ее голени. Грудка дороже и не имеет костей или остатков, которые можно использовать для приготовления бульона.

Свежую рыбу можно заменить на замороженную или консервы.

— Рыбные консервы — лосось и тунец — содержат жиры омега-3, которые помогают сохранить здоровье. Они также являются менее дорогостоящим вариантом, — отметила она в комментарии Life.ru.

До этого врач-диетолог Надежда Глущенко рассказала, каким должен быть правильный рацион питания. Так, рацион питания мужчины должен включать 2200 калорий в сутки, а рацион женщин — 1800 калорий, передает Nation news.

Американские психологи с помощью исследования доказали, что продукты с высокой степенью обработки, вроде мороженого и чипсов, вызывают у человека зависимость. О том, какая еда может обладать подобным эффектом, «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога Елены Соломатиной.

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