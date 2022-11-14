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«Как наркотик»: диетолог Соломатина перечислила продукты, которые вызывают зависимость

Иссалина Аюпова

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Общество
«Как наркотик»: диетолог Соломатина перечислила продукты, которые вызывают зависимость
Фото: Pexels

Американские психологи с помощью исследования доказали, что продукты с высокой степенью обработки, вроде мороженого и чипсов, вызывают у человека зависимость. О том, какая еда еще может обладать подобным эффектом, «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога Елены Соломатиной.

Искусственные раздражители

По словам специалиста, чаще всего взывают зависимость те продукты, которые при помощи добавок искусственно стимулируют центр удовольствия. Определенные вещества раздражают рецепторы и провоцируют приятное ощущение, которое хочется повторить.

— Соль глутаминовой кислоты — одна из таких добавок. В естественном виде она содержится в тех продуктах, которые принято считать полезными, — пояснила Соломатина. — Вещество способствует раздражению вкусовых рецепторов, которые подают в мозг сигналы, что человек получил качественный и свежий продукт.

Маркетологи, заметив этот эффект добавки, стали использовать ее искусственно, чтобы увеличивать качество продаж, рассказала врач.

— Продукты, которые содержат такую добавку, провоцируют зависимость. Человеку хочется, чтобы центр удовольствия раздражался чаще, а благодаря этим усилителям вкуса даже не самая полезная еда воспринимается организмом как что-то свежее и необходимое, — отметила Соломатина.

Например, вкусовые качества свежего шашлыка не требуют улучшения различными добавками или специями. Продукт, по мнению специалиста, хорош сам по себе. Однако недобросовестные производители, которые используют несвежее мясо, прибегают к использованию искусственных усилителей вкуса, провоцирующих зависимость человека, подчеркнула диетолог.

Также Соломатина рассказала, что существует и психологическая зависимость от еды.

— Когда еда связана у человека с теплыми воспоминаниями, он будет есть ее чаще, чтобы дольше сохранять эти ощущения, — заметила Соломатина.

Сладости и газировка

По словам медика, сладкие продукты также могут вызвать зависимость у людей, особенно склонных к депрессивным состояниям. Это связано с тем, что во время употребления такой пищи, выделяются гормоны счастья.

— Сладкие продукты — конфеты, печенье или другое мучное — помогают успокоить нервную систему. Людям, которые находятся в состоянии уныния и депрессии, это помогает улучшить общее состояние, что и заставляет их подсесть на сладкое, как на наркотик, — предупредила Соломатина.

Газированные напитки, по мнению собеседницы «ВМ», тоже могут спровоцировать зависимость:

— Пузырьки, которые содержит газировка, сильно раздражают слизистую, что способствует ускоренному усвоению сахара, организм воспринимает это с радостью и хочет повторить приятные ощущения.

Также диетолог рассказала, что продукты, которые содержат тирамин, могут вызывать зависимость. Это вещество заставляет людей чаще есть содержащие его продукты. Например, тирамин содержится в сыре с плесенью.

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