Тайная угроза: диетолог Соломатина перечислила продукты, содержащие скрытый сахар

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В большом количестве продуктов присутствует сахар, о содержании которого многие люди не задумываются. Злоупотребление такими продуктами может привести к проблемам со здоровьем. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Собеседница «ВМ» заметила, что нередко именно скрытый сахар в еде приводит к ухудшению здоровья.

— Многие люди не понимают, сколько они едят сахара. Очень часто говорят: «Как же так, откуда у меня проблемы, я же сахар вообще не ем?». Начинаешь выяснять — оказывается, человек не кладет сахар в чай и кофе, но съедает много продуктов со скрытым сахаром. Такой сахар содержат некоторые сладкие продукты: например, мед, в котором много фруктозы. Она тоже работает как сахар, хотя не требует на себя выброса инсулина — это хорошо для диабетиков первого типа. Но от фруктозы люди поправляются еще быстрее, если говорить о наборе лишнего веса, — рассказала собеседница «ВМ».

То же самое касается сладких фруктов и ягод, отметила диетолог. Особенно много сахара содержится, например, в винограде, банане и хурме, уточнила эксперт.

Несут потенциальную опасность для здоровья и некоторые другие продукты, подчеркнула Соломатина.

— Есть продукты с высоким гликемическим индексом. Изделия из муки высшего сорта, те же макароны (особенно мягкие сорта), каши типа манной и каши из белого риса в организме работают приблизительно, как сахар. Всевозможные соусы, колбасы, сосиски — там совсем не чувствуется сахар, но он в них часто есть, — предупредила врач.

По словам собеседницы «ВМ», опасность скрытого сахара заключается в том, что он повышает уровень глюкозы в крови. Это приводит к повреждению сосудов и лишнему весу. Кроме того, повышается риск инсулинорезистентности или диабета, подчеркнула специалист. Эксперт отметила, что для выявления количества скрытого сахара в разных продуктах придумана соответствующая таблица.

— Без специальной таблицы подсчитать количество сахара сложно. Например, в сладких напитках явный сахар, но даже в натуральном соке может быть пять-шесть ложек сахара в 300-миллилитровом стакане в зависимости от исходной сладости фрукта, — заключила диетолог.