Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Тайная угроза: диетолог Соломатина перечислила продукты, содержащие скрытый сахар

Игорь Синельников

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМ Еда
Общество
Тайная угроза: диетолог Соломатина перечислила продукты, содержащие скрытый сахар
Фото: Pixabay

В большом количестве продуктов присутствует сахар, о содержании которого многие люди не задумываются. Злоупотребление такими продуктами может привести к проблемам со здоровьем. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Собеседница «ВМ» заметила, что нередко именно скрытый сахар в еде приводит к ухудшению здоровья.

— Многие люди не понимают, сколько они едят сахара. Очень часто говорят: «Как же так, откуда у меня проблемы, я же сахар вообще не ем?». Начинаешь выяснять — оказывается, человек не кладет сахар в чай и кофе, но съедает много продуктов со скрытым сахаром. Такой сахар содержат некоторые сладкие продукты: например, мед, в котором много фруктозы. Она тоже работает как сахар, хотя не требует на себя выброса инсулина — это хорошо для диабетиков первого типа. Но от фруктозы люди поправляются еще быстрее, если говорить о наборе лишнего веса, — рассказала собеседница «ВМ».

То же самое касается сладких фруктов и ягод, отметила диетолог. Особенно много сахара содержится, например, в винограде, банане и хурме, уточнила эксперт.

Несут потенциальную опасность для здоровья и некоторые другие продукты, подчеркнула Соломатина.

— Есть продукты с высоким гликемическим индексом. Изделия из муки высшего сорта, те же макароны (особенно мягкие сорта), каши типа манной и каши из белого риса в организме работают приблизительно, как сахар. Всевозможные соусы, колбасы, сосиски — там совсем не чувствуется сахар, но он в них часто есть, — предупредила врач.

По словам собеседницы «ВМ», опасность скрытого сахара заключается в том, что он повышает уровень глюкозы в крови. Это приводит к повреждению сосудов и лишнему весу. Кроме того, повышается риск инсулинорезистентности или диабета, подчеркнула специалист. Эксперт отметила, что для выявления количества скрытого сахара в разных продуктах придумана соответствующая таблица.

— Без специальной таблицы подсчитать количество сахара сложно. Например, в сладких напитках явный сахар, но даже в натуральном соке может быть пять-шесть ложек сахара в 300-миллилитровом стакане в зависимости от исходной сладости фрукта, — заключила диетолог.

Здоровье Врачи Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Зубарев
Алексей Зубарев

Оказаться на границе со Средневековьем

Никита Миронов
Никита Миронов

Украина це Европа! С ножом и истериками

Никита Кричевский
Никита Кричевский

Свидетели заката европейской экономики

Ян Арт
Ян Арт

Китай нам продаст далеко не все технологии

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Будем быть

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что дадут нам выборы в Италии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не печальтесь заранее

Все мнения
О проекте