Оксана Федорова рассказала, как пряталась в уборной от разозлившегося Дональда Трампа

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Модель и телеведущая Оксана Федорова рассказала, как 20 лет назад отказала в просьбе остаться в Америке экс-президенту США Дональду Трампу, который владел компанией-организатором конкурса «Мисс Вселенная».

По словам Федоровой, после победы на конкурсе она не могла найти в себе сил носить титул «Мисс Вселенная» и оставаться в США. Девушка мечтала жить в России, и для этого ей пришлось передать корону другой модели.

Дональд Трамп узнал о планах Федоровой и вызвал ее на серьезный разговор.

— Он сказал: «Ты понимаешь, что многие девушки мечтают об этой короне? Ты заняла чужое место!». Но я была на своем месте, просто так сложилась ситуация, — рассказала красавица.

По ее словам, после этого диалога она попросилась в уборную, чтобы позвонить маме и подругам и обратиться к ним за советом. Федорова провела там около часа и окончательно решила, что будет жить в России, передает «Комсомольская правда».

Модель и телеведущая Оксана Федорова с удовольствием рассказывает о своей работе и хобби, но очень осторожна во всем, что касается ее семьи и близких. Но не так давно звезда сделала исключение и поделилась с поклонниками редким фото. На снимке она предстала в брюках клеш и тунике. Федорова оказалась в объятиях супруга, который нежно приобнял ее рукой, отвернувшись от камеры.