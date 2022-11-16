Сын писателя Аркадия Инина скончался в Турции в день рождения матери

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Сын писателя Аркадия Инина Константин скончался в возрасте 44 лет. Об этом сообщил российский фотограф Геннадий Авраменко.

По предварительным данным, причиной смерти мужчины могла стать остановка сердца. На момент кончины Константин находился в Турции. Трагедия произошла 13 ноября.

— Костя Инин умер. Сказали, что сердце не выдержало. То ли его не хватило на большего во всех отношениях Костю, то ли взорвалось от всей фигни, ведь он работал на Украине. Избыточный гигант Инин не умел на минималках, если обнимал, то до хруста, — сообщил фотограф.

Он рассказал, что Инин-младший скончался в день рождения своей матери, которой не стало в 2021 году.

Фотограф рассказал, что в Россию покойного доставят в цинковом гробу, когда завершатся все необходимые экспертизы.

В свою очередь сам писатель Инин пока никак не прокомментировал трагическую новость. Известно, что сатирик уже долгое время борется с онкологией, передает «Дни.ру».