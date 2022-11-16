Суд в США снял ряд обвинений c кинопродюсера Харви Вайнштейна

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Суд в Лос-Анджелесе снял 4 из 11 обвинений, которые были выдвинуты против американского продюсера Харви Вайнштейна. Об этом сообщает телеканал CNN.

Так, в отношении него были сняты два обвинения в изнасилованиях и два — в принуждении к оральному сексу. По данным телеканала, обвинения основывались на заявлениях неназванной женщины.

Ее имя не упоминалось во вступительных заявлениях прокуроров, когда они говорили о еще восьми женщинах, которые должны дать показания против кинопродюсера.

Скандал вокруг Харви Вайнштейна разгорелся в 2017 году. Его обвинили в домогательствах сразу несколько десятков женщин, среди которых были Ума Турман и Анджелина Джоли.

В 2020 году Вайнштейна приговорили к 23 годам лишения свободы. Вскоре он подал жалобу на приговор и потребовал проведения нового суда по своему делу.

Еще одна американская знаменитость Кевин Спейси неоднократно становился фигурантом секс-скандалов. Актера обвиняли в сексуальных домогательствах не менее 15 человек.

Среди них девять членов съемочной группы сериала «Карточный домик», в котором Спейси играл главную роль, и актер Энтони Рэпп, которому на момент приставаний было 14 лет.