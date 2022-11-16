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Белорусские пограничники сбили беспилотник, нарушивший границу со стороны Украины

Георгий Соланович
В мире
Белорусские пограничники сбили беспилотник, нарушивший границу со стороны Украины
Фото: t.me/gpkgovby

Белорусские пограничники сбили беспилотник, вошедший в воздушное пространство страны со стороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета республики в среду, 16 ноября.

— Пинские пограничники в 100 метрах от белорусско-украинской границы обнаружили квадрокоптер, направляющийся с украинской стороны на территорию Республики Беларусь. Инцидент произошел сегодня, 16 ноября, в Кобринском районе. Дрон сбил пограничный наряд из автомата Калашникова, — говорится в сообщении.

БПЛА был оборудован видеокамерой и применялся для ведения разведки и съемки техсредств охраны границы, передает Telegram-канал ведомства.

31 октября глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что в случае провокации со стороны украинских военных в отношении белорусских пограничников Минск даст ответ.

Лаппо тогда отметил, что на границах со странами Прибалтики и Польшей обстановка спокойная, а на границу с Украиной стянуты резервы.

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