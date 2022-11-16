Московская городская военная прокуратура проведет «прямую линию» по вопросам антикоррупционного просвещения

Фото: Пресс-служба Госдумы

Московская городская военная прокуратура проведет «прямую линию» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения 22 ноября. Об этом в среду, 16 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы.

Данное мероприятие будет проведено в рамках компетенции столичных органов военной прокуратуры. Оно начнется в 09:00 и закончится в 17:00.

До этого сообщалось, что за восемь месяцев работы московской полицией не допущено осложнений обстановки в городе и обеспечена общественная безопасность жителей и гостей столицы.

Так, по данным столичного главка МВД, число тяжких и особо тяжких преступлений в городе сократилось на 14,7 процента. Почти на 30 процентов снизилось количество квартирных краж, на 16,5 процента — угонов транспорта, на 3 процента уменьшилось количество случаев мошенничеств.

По словам первого зампредседателя Комиссии Общественной палаты России по безопасности Михаила Аничкина, причинами падения уровня преступности в городе стали работа правоохранительных органов и обустройство улиц различными системами слежения.