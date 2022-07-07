«То ковид, то еще что-то»: почему россияне стали чаще покупать антидепрессанты

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Антидепрессанты могут помочь при сильной клинической депрессии и повышенной тревожности. В большинстве случаев можно обойтись без использования препаратов — достаточно максимально снизить влияние стрессовых факторов на жизнь. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал психиатр Александр Федорович.

По его словам, многие люди принимают антидепрессанты даже тогда, когда они им не нужны.

— Само по себе слово «антидепрессанты» предполагает, что препарат назначается при депрессии. Здесь начинается самое интересное: если в любом поисковике написать слова «дурное настроение», вы получите несколько миллионов ссылок на то, что у вас депрессия. Примерно так же, по-бытовому, мыслят многие люди, включая психологов и врачей. Хотя на самом деле присутствует тотальная гипердиагностика, — отметил собеседник «ВМ».

Психиатр подчеркнул, что антидепрессанты стали модными, в том числе благодаря популяризации среди звезд. Известные личности часто заявляют при общении со СМИ, что принимают различные препараты.

Росту популярности антидепрессантов способствует стрессовая обстановка в мире, уточнил Федорович.

— На сегодняшний день мы имеем третий год высокой стрессогенности среды: то ковид, то специальная операция, то еще что-то. Это следующий аспект, который предполагает за людьми право на самолечение. И еще один аспект, почему растет количество продаж антидепрессантов: большинство лекарств — импортные. Люди запасаются, потому что в течение последних лет трех были сложности с препаратами: то их не было, то на них были нездоровые цены. При этом рост продаж необязательно означает, что на столько же выросло потребление, — пояснил эксперт.

Как отметил врач, назначать антидепрессанты нужно при проявлениях серьезной клинической депрессии. Очень часто она в ощущениях сопряжена с тревогой, поэтому при тревоге часто тоже назначают антидепрессанты, хотя это необязательно, уточнил собеседник «ВМ».

При этом не всегда для употребления антидепрессантов нужно мнение врача, заметил специалист.

— Вопрос больше не о вреде, который могут причинить антидепрессанты, а о доверии специалисту. Думаю, основная проблема здесь: очень многие специалисты утратили способность к клиническому мышлению и рассуждают на бытовом уровне, — рассказал эксперт.

Федорович отметил, что, самостоятельно принимая решение о приеме антидепрессантов, человек может неверно выбрать дозировку. Это приведет к тому, что препарат не подействует.

Чтобы повысить стрессоустойчивость, важно вести здоровый образ жизни, отметил врач. Так, необходимо перестать читать СМИ, выбрать правильный режим дня, распределить труд и отдых, сон и бодрствование. Также важно поддерживать сбалансированное питание, должно быть место для физкультуры и удовольствий, заключил Федорович.

За первую половину 2022 года в России было продано на 66 процентов больше антидепрессантов, чем за аналогичный период прошлого года. К такому выводу пришли специалисты Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).