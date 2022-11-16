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Владелец «Вкусно — и точка» выкупит активы логистического партнера McDonald’s

Георгий Соланович
Экономика
Владелец «Вкусно — и точка» выкупит активы логистического партнера McDonald’s
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Владелец сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» Александр Говор выкупает 100 процентов российских активов логистического партнера McDonald's — «HAVI Россия». Об этом сообщили в пресс-службе сети в среду, 16 ноября.

— Говор... покупает 100 процентов российских активов HAVI Россия (ООО «Рулог»). Все сотрудники компании... сохранят рабочие места, а руководящая команда останется неизменной. В периметр сделки входят 14 распределительных центров логистической компании на территории России, — говорится в сообщении.

Сделку предстоит согласовать с Федеральной антимонопольной службой. После этого активы HAVI перейдут АО «Логистика — и точка».

По словам Говора, покупка логистической компании позволит сети ресторанов обеспечивать бесперебойные поставки во все предприятия.

В начале ноября руководство сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» начало процесс регистрации логотипа для доставки, на данный момент есть несколько вариантов дизайна.

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