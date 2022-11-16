Новый альбом группы «Кино» выйдет до конца года

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Новый альбом рок-группы «Кино» выйдет в декабре нынешнего года, сообщается в официальном сообществе коллектива в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что на пластинке будут записаны студийные записи музыкантов за последние 10 лет существования, однако в современной аранжировке.

Согласно публикации в группе «Кино», релиз должен увидеть свет уже в декабре, а компакт-диски с новым альбомом будут продаваться на сольном концерте коллектива в Санкт-Петербурге. «Камерная презентация» альбома пройдет 24 декабря, сообщили участники группы.

В середине июня в 250 российских кинотеатрах показали восстановленную версию культовой кинокартины «Асса» режиссера Сергея Соловьева. Повторный прокат был приурочен к 60-летию со дня рождения лидера группы «Кино» Виктора Цоя.

21 июня 2022 года легендарному рок-музыканту и основателю группы «Кино» Виктору Цою исполнилось бы 60 лет. Певец погиб 15 августа 1990 года в автокатастрофе в Латвии. Похоронен на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.

Зимой в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве открылась экспозиция «Виктор Цой. Путь героя», посвященная 60-летию со дня рождения легендарного музыканта.