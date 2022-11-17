Бывший вице-президент США открестился от Трампа в преддверии выборов

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Бывший вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс в среду, 16 ноября, заявил, что у американцев есть варианты получше, нежели экс-глава государства Дональд Трамп, и не исключил собственного участия в предстоящих президентских выборах в стране.

Пенс в бытность вице-президентом работал в тандеме с Трампом, который накануне объявил о решении снова попробовать свои силы в президентской гонке и баллотироваться в президенты от республиканцев.

Майк Пенс в эфире телеканала CNN заявил, что сейчас настало время для «новых руководителей, которые сплотят нас вокруг наших высочайших идеалов». При этом на вопрос, готов ли он примерить на себя подобную роль, политик ответил, что будет держать всех в курсе на этот счет.

По словам Пенса, вне зависимости от того, какую роль он и его семья играют среди однопартийцев, следует сделать «более оптимальный выбор» и не поддерживать Дональда Трампа в его желании вновь занять Овальный кабинет, пишет РИА Новости.

Бывший президент США Дональд Трамп объявил о своем участии в выборах 2024 года заранее, чтобы оказать психологическое давление на других кандидатов. Однако преклонный возраст может помешать ему вновь стать главой государства. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев.