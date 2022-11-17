Ремонт дома 1976 года постройки завершился в Бибиреве

Фото: Фонд капитального ремонта Москвы

Россия, Москва, улица Корнейчука, 48А Карта всех событий

В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда был обновлен многоэтажный жилой дом № 48а на улице Корнейчука. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы.

Специалисты провели работы по обновлению фасада объекта и его кровли. Особое внимание было уделено выполнению комплекса работ по приведению в надлежащий вид фасада дома, который изначально был отделан мелкоразмерной плиткой.

Для восстановления фасадов такого типа фонд разработал уникальную технологию с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках. Такой способ позволяет дарить типовым панельным домам вторую жизнь.

Для удобства проведения работ по обновлению фасада данным методом они разделены на несколько этапов. Сперва ремонтники выполнили подготовку и очистку панелей, во время которой отбили плитку и зашпаклевали образовавшиеся пустоты.

Затем они провели промывку фасада объекта, после чего нанесли слои полимерцементных смесей на армирующие сетки, а также специальные клеевые составы для увеличения прочности материала.

В финале работ рабочие осуществили зачеканку и герметизацию межпанельных швов, при этом покрыв металлические элементы в швах антикоррозийным составом, после чего нанесли защитно-декоративный слой штукатурки.

Такой инновационный метод обновления фасадов позволяет использовать яркие оттенки, которые создают свежий облик города. Жилой дом был возведен в 1976 году по типовому проекту.

До этого сообщалось, что в 2023 году в рамках столичной программы капремонта жилого фонда начнутся работы по восстановлению легендарной сталинской высотки на Красных Воротах.

Жилой дом расположен по адресу улица Садовая-Спасская, дом 21/1. Это одна из семи московских высоток, прозванных «семью сестрами».