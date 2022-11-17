Сергунина рассказала об обучающих программах кластера «Техноград» на ВДНХ

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ жители столицы могут освоить перспективную специальность, научиться работать с высокотехнологичным оборудованием, а также пройти курсы повышения квалификации. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— «Техноград» — это современная образовательная экосистема. Программы рассчитаны на самый широкий круг слушателей. Каждый житель мегаполиса сможет найти для себя занятия по душе, — отметила представитель мэрии.

По ее словам, с момента открытия центра в 2018 году в его мастер-классах, вебинарах и других мероприятиях приняли участие уже более 1,2 миллиона человек. Площадка сотрудничает с ведущими столичными компаниями, представители которых регулярно выступают в качестве преподавателей и кураторов.

1/2 Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 2/2 Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Москвичам, которые только начинают задумываться о карьере, подойдут профориентационные тестирования. Среди уже состоявшихся специалистов будут востребованы курсы повышения квалификации.

А всем желающим сменить род деятельности организаторы предлагают ознакомиться с новыми направлениями подготовки. На текущий момент на площадке представлено более 1,1 тысячи профориентационных и обучающих программ по актуальным направлениям.

Центр состоит из пяти тематических павильонов: «Урбан», «Цифра», «Арт», «Пром», «Сервис». Так, в мастерской «Маркетплейсы» павильона «Цифра» проходят бесплатные курсы повышения квалификации по работе с торговыми онлайн-площадками.

По словам генерального директора компании — партнера «Технограда» по обучению Натальи Серегиной, упомянутая мастерская представляет собой одно из наиболее востребованных направлений в предпринимательстве.

Освоив практические навыки и разобравшись в особенностях внутренних процессов, можно стать менеджером платформы электронной торговли и работать по найму у поставщика либо выбрать путь самозанятого фрилансера.

В павильоне «Урбан» занимаются подготовкой профессионалов строительной отрасли по 36 направлениям. Программы рассчитаны как на опытных специалистов, так и на людей без подготовки, для которых разработаны ознакомительные мастер-классы и углубленные курсы.

Глава учебного центра Сергей Родивилов рассказал, что в настоящее время наиболее востребованы знания по системам изоляции. Подрядчикам они необходимы, чтобы выполнить надежные узлы примыкания и понимать особенности монтажа, менеджерам — для верной комплектации заказа.