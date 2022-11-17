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Умер легендарный советский фигурист Александр Горшков

Анастасия Колоскова
Общество
Умер легендарный советский фигурист Александр Горшков
Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Легендарный советский фигурист, президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков скончался на 77 году жизни. Об этом сообщил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

Пара Александра Горшкова и Людмилы Пахомовой стала победителями первых олимпийских соревнований в танцах на льду. Их триумфальное выступление состоялось в 1976 году в австрийском Инсбруке. Спортсмены являлись шестикратными чемпионами мира. Столько же раз они побеждали на первенстве Европы.

Последние 12 лет Горшков являлся президентом Федерации фигурного катания на коньках России. Он также имел звания заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР, заслуженного работника физической культуры Российской Федерации, передает РИА Новости.

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