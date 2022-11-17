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Андрей Бочкарев: На маршрутах МЦД построят и реконструируют почти 50 станций

Лейла Алиева
Город
Андрей Бочкарев: На маршрутах МЦД построят и реконструируют почти 50 станций
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Специалисты построят 10 новых станций на маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД), а также реконструируют 38 уже существующих. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 17 ноября.

— Московские центральные диаметры являются одним из флагманских проектов, призванных изменить транспортную систему всей столичной агломерации. Для улучшения доступности и повышения эффективности этих маршрутов сейчас на их протяжении активно строятся новые станции. Всего к 2025 году планируется возвести 10 новых остановочных пунктов и реконструировать 38 уже существующих, — рассказал он.

Так, планируется построить и реконструировать семь станций на маршруте МЦД-1, шесть — на МЦД-2, 24 — на МЦД-3 и еще 11 остановочных пунктов на МЦД-4. До этого специалисты реконструировали и построили 34 платформы.

По словам декана факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгения Михайленко, благодаря развитию МЦД улучшается транспортная доступность многих районов и значительно сокращается для жителей время в пути до мест учебы или работы.

До конца года специалисты завершат реконструкцию остановочных пунктов Мещерская и Переделкино МЦД-4. В рамках реконструкции пройдет строительство новых подземных пассажирских вестибюлей с распределительными залами.

Строительство Реконструкция МЦД Андрей Бочкарев
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