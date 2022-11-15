Андрей Бочкарев: Две станции МЦД-4 реконструируют до конца года

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Россия, Киевское направление Московской железной дороги, платформа Мещерская Карта всех событий

Специалисты собираются завершить работы по реконструкции остановочных пунктов Мещерская и Переделкино до конца года в рамках формирования маршрута Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом во вторник, 15 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— До конца года планируется завершить реконструкцию двух остановочных пунктов на Киевском направлении железной дороги — Мещерская и Переделкино. Этот участок с модернизированными станциями войдет в состав МЦД-4 (Киевско-Горьковский), — отметил он.

При этом заммэра добавил, что в рамках реконструкции строятся новые подземные пассажирские вестибюли с распределительными залами, которые обеспечивают выходы на пассажирские платформы и круглосуточный транзитный переход жителей через железнодорожные пути Киевского направления МЖД.

Также стало известно, что в новых объектах, которые построены в зоне влияния Московских центральных диаметров (МЦД), может появиться около 1,2 миллиона рабочих мест. Бочкарев уточнил, что градостроительный потенциал первых четырех маршрутов МЦД составляет порядка 23,4 миллиона квадратных метров различной недвижимости.

Помимо этого, в столице завершили монтаж основных металлоконструкций наземной крытой пешеходной галереи, по которой будет осуществляться переход между станцией «Печатники» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и платформой МЦД-2. Уточняется, что на текущий момент в пешеходной галерее ведется монтаж кабеленесущих конструкций для инженерных систем, а также началась облицовка колонн алюминиевыми панелями.