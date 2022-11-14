Андрей Бочкарев: МЦД станут мощным драйвером развития прилегающих территорий

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Около 1,2 миллиона рабочих мест может появиться в новых объектах, которые построены в зоне влияния Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Запуск регулярного пассажирского движения поездов по маршрутам Московских центральных диаметров в режиме наземного метро окажет серьезное влияние на развитие тех территорий, по которым они проходят. Маршруты МЦД выбраны неслучайно, они затрагивают зоны активного городского развития, — отметил он.

Заммэра добавил, что градостроительный потенциал первых четырех маршрутов МЦД составляет порядка 23,4 миллиона квадратных метров различной недвижимости. В частности, может быть построено 13,3 миллиона «квадратов» жилья, а также 10,1 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости.

— Такой объем деловой и коммерческой застройки наряду с жильем позволит создать около 1,2 миллиона новых рабочих мест, что полностью отвечает политике полицентризма и комплексного развития территорий, — пояснил Бочкарев.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в свою очередь отметила, что программа развития МЦД стала одним из наиболее значимых проектов, наряду с запуском пассажирского движения по Московскому центральному кольцу и строительству Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

— Именно запуск МЦД формирует основу агломерационного транспорта столичного региона. И уже сегодня можно говорить, что этот проект даст положительный эффект для развития всего города, — заключила она.

Также стало известно о появлении двух съездов на шоссе Энтузиастов около станции «Авиамоторная» БКЛ метро. По словам Бочкарева, реконструкция проезда Энтузиастов включала укладку асфальта и мощение гранитом тротуаров.

Кроме того, планируется строительство надземного перехода длиной 192 метра через пути МЦД-1 и Дмитровское шоссе в 2023 году. Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов уточнил, что в рамках строительства перехода специалисты также обустроят тротуар со стороны улицы Яблочкова, создадут заездной карман на остановке общественного транспорта, обновят инженерные коммуникации и благоустроят прилегающую территорию.