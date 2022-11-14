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Андрей Бочкарев: Два съезда на шоссе Энтузиастов появятся около станции «Авиамоторная» БКЛ

Анастасия Колоскова
Город
Андрей Бочкарев: Два съезда на шоссе Энтузиастов появятся около станции «Авиамоторная» БКЛ
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Возле станции метро «Авиамоторная» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро подходит к концу реконструкция участка улицы, примыкающей к шоссе Энтузиастов. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На базе станции «Авиамоторная» БКЛ создается инфраструктура, удобная для пассажиров разных видов общественного транспорта, а также для автомобилистов. В частности, заканчивается реконструкция 200-метрового участка проезда Энтузиастов, расположенного рядом с метро и примыкающего к Дангауэровскому путепроводу на шоссе Энтузиастов, — рассказал заммэра.

Он уточнил, что проезд и шоссе будут соединены двумя съездами.

По словам Андрей Бочкарев, реконструкция проезда Энтузиастов включала укладку асфальта и мощение гранитом тротуаров.

Он добавил, что готовность съезда на шоссе Энтузиастов в сторону Московской области оценивается как высокая. Специалисты уже завершили установку его основных конструкций. В настоящее время они проводят инженерные системы, в частности водосток.

Глава строительного комплекса уточнил, что на 2023 год запланировано строительство второго съезда — в сторону центра столицы.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов пояснил, что будущий ТПУ «Авиамоторная» объединит станции БКЛ и Калининской линий метро, а также платформу будущего МЦД-3 и трамвайные маршруты.

— Технологическая часть ТПУ, помимо реконструкции прилегающей улично-дорожной сети, включает создание разворотного кольца и конечной станции трамваев, остановочных павильонов, подземных пешеходных переходов, — подчеркнул он.

Глава инжинирингового холдинга отметил, что проект также подразумевает комплексное благоустройство прилегающей территории, в том числе мощение гранитом, озеленение и установку малых архитектурных форм.

До этого сообщалось, что путепровод длиной около 30 метров построят над проезжей частью улицы Ивана Франко. Согласованный Москомархитектурой проект планируется реализовать в рамках реконструкции Старо-Рублевского путепровода.

Строительство Метро Андрей Бочкарев
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