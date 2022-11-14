Путепровод построят над улицей Ивана Франко

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Ивана Франко Карта всех событий

Путепровод длиной около 30 метров построят над проезжей частью улицы Ивана Франко. Согласованный Москомархитектурой проект планируется реализовать в рамках реконструкции Старо-Рублевского путепровода.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, в рамках реконструкции специалисты продлят улицу Ивана Франко до существующей дорожной сети по улице Герасима Курина.

Ширина будущего путепровода будет составлять около пяти метров, передали на официальном сайте мэра столицы.

До этого заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты завершают строительство дороги и моста через реку Яузу, которые свяжут Краснобогатырскую улицу с проспектом Ветеранов на востоке столицы. Открытие движения напрямую свяжет между собой крупные магистральные улицы Краснобогатырская и проспект Ветеранов, тем самым существенно сократив перепробег машин. По словам заммэра, после завершения строительных работ планируется благоустроить территорию вдоль нового участка дороги.