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Андрей Бочкарев: На востоке Москвы появится еще одна транспортная связка с мостом через Яузу

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев: На востоке Москвы появится еще одна транспортная связка с мостом через Яузу
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Краснобогатырская улица Карта всех событий

Специалисты завершают строительство дороги и моста через реку Яузу, которые свяжут Краснобогатырскую улицу с проспектом Ветеранов на востоке столицы. Об этом в пятницу, 11 ноября, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На востоке города завершается строительство дороги протяженностью почти 300 метров и моста через реку Яузу более чем на 40 метров. Открытие движения напрямую свяжет между собой крупные магистральные улицы Краснобогатырская и проспект Ветеранов, тем самым существенно сократив перепробег автотранспорта, — отметил он.

Заммэра уточнил, что после завершения строительных работ планируется благоустроить территорию вдоль нового участка дороги.

— В частности, здесь появится газон, на котором высадят более сотни деревьев и свыше тысячи различных кустарников, — заключил Бочкарев.

Также стало известно о выполнении работ по основным конструкциям пересадки между станциями «Печатники» Большой кольцевой (БКЛ) и Люблинско-Дмитровской линий метро. Бочкарев добавил, что в настоящее время активно идет монтаж инженерных систем и оборудования.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
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