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Андрей Бочкарев: Завершен монолит пересадки со станции «Печатники» БКЛ на Люблинско-Дмитровскую линию

Анастасия Колоскова
Город
Андрей Бочкарев: Завершен монолит пересадки со станции «Печатники» БКЛ на Люблинско-Дмитровскую линию
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, метро Печатники Карта всех событий

Основные конструкции пересадки между станциями «Печатники» Большой кольцевой (БКЛ) и Люблинско-Дмитровской линий метро полностью выполнены. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Строители завершили возведение монолитных конструкций пересадочного узла, который свяжет станции «Печатники» Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий метро. Полностью смонтированы металлоконструкции пересадки, завершается устройство кровли, — рассказал заммэра.

По его словам, в настоящее время активно идет монтаж инженерных систем и оборудования.

Андрей Бочкарев отметил, что будущий ТПУ «Печатники» станет одним из крупнейших на юго-востоке Москвы. Он объединит одноименные станции БКЛ и Люблинско-Дмитровской линий подземки, МЦД-2, а также маршруты наземного городского транспорта.

Генеральный директор «МИПСТРОЙ 1» Константин Маслаков, уточнил, что пересадка со станции «Печатники» БКЛ будет осуществляться через вестибюль № 1.

— В настоящее время установлены пять эскалаторов, которые обеспечат подъем пассажиров с платформенной части станционного комплекса на уровень вестибюля с пересадкой. Подъемные механизмы выставлены в проектное положение, ведется их подключение к электропитанию для последующего проведения пусконаладочных работ, — добавил он.

Руководитель «МИПСТРОЙ 1» сообщил, что архитектурно-отделочные работы в зоне пересадки подходят к концу. Он пояснил, что на стенах вестибюля и пешеходной галереи между станциями установили витражные алюминиевые панели. Помимо этого, специалисты монтируют архитектурные элементы и освещение потолочной зоны. Также завершается облицовка гранитом пола и лестницы, ведущей на Люблинско-Дмитровскую линию.

Одновременно ведется отделка фасада вестибюля, заключил Константин Маслаков.

Накануне Андрей Бочкарев сообщил, что в столице 15 ноября состоится открытие выставки «Развитие сети метро. Большая кольцевая линия», посвященной станциям БКЛ городского метрополитена.

Строительство Метро Андрей Бочкарев
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