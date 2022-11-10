Андрей Бочкарев: В Москве состоится выставка, посвященная станциям Большой кольцевой линии метро

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Чистопрудный бульвар Карта всех событий

В столице 15 ноября состоится открытие выставки «Развитие сети метро. Большая кольцевая линия», посвященной станциям БКЛ городского метрополитена. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Большая кольцевая линия — мегапроект современного отечественного метростроения. На линии протяженностью свыше 70 километров появится 31 станция, после чего она станет самым длинным подземным метрокольцом мира, обогнав 57-километровый аналог в пекинской подземке, — отметил он.

При этом заммэра добавил, что БКЛ метро пересечет все радиальные линии столичного метро, Московского центрального кольца (МЦК), Московские центральные диаметры (МЦД) и направления пригородных железных дорог. По его словам, такая инициатива даст возможность пассажирам выбрать новые удобные маршруты, значительно сократить время в пути, а также разгрузить другие ветки метро.

Как уточняется, на выставке можно будет увидеть 31 фотографию — по числу станций Большой кольцевой линии. Жители и гости столицы смогут узнать о том, какая масштабная и сложная работа проделана для строительства нового подземного кольца, а также оценить архитектурные особенности новых станций. Выставка откроется на Чистопрудном бульваре.

Накануне Бочкарев заявил, что с начала года столица сэкономила более 54 миллиардов рублей после экспертизы и совершенствования строительных проектов в рамках государственной экспертизы. По его словам, положительные заключения с начала года получили 877 проектов жилых домов, 181 объект транспортной инфраструктуры, 194 объекта метро и другие.