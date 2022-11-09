Андрей Бочкарев: Более 54 миллиардов рублей сэкономила Москва на государственной экспертизе строительных проектов в этом году

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С начала года для бюджета столицы удалось сэкономить более 54 миллиардов рублей после экспертизы и совершенствования строительных проектов в рамках государственной экспертизы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 9 ноября.

— Всего с начала года было выпущено 4929 положительных заключений экспертизы по различным строительным проектам Москвы. По результатам совершенствования проектной документации в рамках государственной экспертизы снижение сметной стоимости составило 54,1 миллиарда рублей, что составляет 15,9 процента от изначально заявленной сметной стоимости, — отметил он.

Положительные заключения с начала года получили 877 проектов жилых домов, 181 объект транспортной инфраструктуры, 194 объекта метро и другие.

По словам председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой, число проектов, которые реализуются с применением технологий информационного моделирования, активно растет. Так, на рассмотрение поступило 42 комплекта проектной документации с применением ТИМ.

До этого Бочкарев сообщил, что благодаря созданию Большой кольцевой линии метро началось внедрение в подземное строительство современных цифровых технологий. При этом самым «цифровым» стал восточный участок БКЛ метро, где были созданы трехмерные модели станций «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики».