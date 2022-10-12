Андрей Бочкарев: Информационные технологии помогают успешно решать коллизии при создании БКЛ метро

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Благодаря созданию Большой кольцевой линии (БКЛ) метро началось внедрение в подземное строительство современных цифровых технологий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 12 октября.

— Большая кольцевая линия подтвердила правильность курса на цифровизацию отечественной строительной отрасли. Реализация программы развития метрополитена сегодня проводится при активном применении новейших программных комплексов и передовых информационных технологий, — отметил он.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, строительство БКЛ подтолкнуло к использованию цифровых решений. Например, трехмерное моделирование содержит детальную схему станции, благодаря чему удалось вовремя ликвидировать свыше 30 тысяч коллизий.

В свою очередь заместитель генерального директора по инжинирингу АО «Мосинжпроект» Михаил Надот добавил, что самым «цифровым» стал восточный участок БКЛ метро, где были созданы трехмерные модели станций «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики».

Специалисты уже завершили монтаж основных художественных элементов станции «Нагатинский Затон» восточного участка БКЛ метро. На стене платформенного участка полностью смонтировали композицию «Лещ» размером 7,3 на 3,4 метра и другие панно.