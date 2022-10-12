Андрей Бочкарев: На станции «Нагатинский Затон» БКЛ завершился монтаж мозаичных панно

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Южный административный округ, район Нагатинский Затон Карта всех событий

Специалисты завершили монтаж основных художественных элементов станции «Нагатинский Затон» восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом в среду, 12 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На стене платформенного участка «Нагатинского Затона» полностью смонтирована композиция «Лещ» размером 7,3 на 3,4 метра. Таким образом, свои места заняли все 12 главных элементов дизайна новой станции метро — панно в виде гигантских изображений рыб водоемов столичного региона, — рассказал он.

По словам заммэра, до этого специалисты установили панно «Бычок», «Карась», «Ротан», «Щука», «Голавль», «Уклейка», «Налим», «Судак», «Окунь», «Головастик» и «Плотва».

Он отметил, что на станции подходят к завершению архитектурно-отделочные работы. В настоящее время ведется монтаж и пусконаладка инженерных систем, добавил Андрей Бочкарев.

Изображения рыб были созданы в технике мозаичного панно из натурального камня и смальты. Самым большим изображением стала «Щука», размер которого — 14 на 3,6 метра.

1/4 Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы 2/4 Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы 3/4 Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы 4/4 Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов пояснил, что перед транспортировкой из мастерской каждое панно разделили на части, а после на стене собирали в единую композицию.

— Изображения рыб московских водоемов появились и в вестибюле станции, но в виде миниатюр, выполненных с помощью фрезерования по мрамору и последующего заполнения поверхности краской. От своих гигантских «собратьев» на платформе они отличаются не только техникой исполнения и значительно меньшим размером, но и внешним видом, — уточнил он.

Дизайн станции определили в ходе международного архитектурного конкурса, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно сообщалось, что в районе Нагатинский Затон на юге Москвы началось проектирование пешеходного моста.