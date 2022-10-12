Андрей Бочкарев: На станции «Нагатинский Затон» БКЛ завершился монтаж мозаичных панно

Специалисты завершили монтаж основных художественных элементов станции «Нагатинский Затон» восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом в среду, 12 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
— На стене платформенного участка «Нагатинского Затона» полностью смонтирована композиция «Лещ» размером 7,3 на 3,4 метра. Таким образом, свои места заняли все 12 главных элементов дизайна новой станции метро — панно в виде гигантских изображений рыб водоемов столичного региона, — рассказал он.
По словам заммэра, до этого специалисты установили панно «Бычок», «Карась», «Ротан», «Щука», «Голавль», «Уклейка», «Налим», «Судак», «Окунь», «Головастик» и «Плотва».
Он отметил, что на станции подходят к завершению архитектурно-отделочные работы. В настоящее время ведется монтаж и пусконаладка инженерных систем, добавил Андрей Бочкарев.
Изображения рыб были созданы в технике мозаичного панно из натурального камня и смальты. Самым большим изображением стала «Щука», размер которого — 14 на 3,6 метра.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов пояснил, что перед транспортировкой из мастерской каждое панно разделили на части, а после на стене собирали в единую композицию.
— Изображения рыб московских водоемов появились и в вестибюле станции, но в виде миниатюр, выполненных с помощью фрезерования по мрамору и последующего заполнения поверхности краской. От своих гигантских «собратьев» на платформе они отличаются не только техникой исполнения и значительно меньшим размером, но и внешним видом, — уточнил он.
Дизайн станции определили в ходе международного архитектурного конкурса, передает официальный сайт мэра Москвы.
Недавно сообщалось, что в районе Нагатинский Затон на юге Москвы началось проектирование пешеходного моста.