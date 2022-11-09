Пять путепроводов построят в СВАО до 2026 года

Фото: Департамент строительства города Москвы

В Северо-восточном административном округе Москвы до 2026 года запланировано к строительству пять путепроводов. По трем объектам уже ведется проектирование, еще по двум специалисты разрабатывают градостроительную документацию, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Среди наиболее значимых объектов — путепровод вблизи улицы Академика Королева на пересечении путей Октябрьской железной дороги и первого Московского центрального диаметра Савеловского направления Московской железной дороги, а также путепровод через железнодорожные пути, который соединит улицу Костромскую и Юрловский проезд. Кроме того, путепровод возведут через пути второго Московского центрального диаметра. Он будет соединять улицы Добролюбова и Складочную. Еще один путепровод соединит улицу Менжинского с Дудинкой и улицу Малыгина с Малыгинским проездом.

— Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил продолжить реализацию программы по реконструкции и строительству путепроводов над железнодорожными путями для формирования удобных поперечных связей между районами. Он отмечал, что реализация этих дорожных проектов создаст для водителей дополнительные маршруты передвижения по городу, уменьшит заторы и улучшит транспортную ситуацию в Москве, — добавил глава ведомства.

Ранее в столичном департаменте строительства отмечали, что за десять лет, с 2011 по 2021 год, в Москве построено 18 путепроводов. В ближайшие пять лет планируется построить и реконструировать еще восемь. В настоящее время на реконструкции находится пять мостовых сооружений, в проектировании — еще три.