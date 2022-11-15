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Андрей Бочкарев: Завершен монтаж металлоконструкций наземного перехода между станцией «Печатники» БКЛ метро и платформой МЦД-2

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев: Завершен монтаж металлоконструкций наземного перехода между станцией «Печатники» БКЛ метро и платформой МЦД-2
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Печатники Карта всех событий

Специалисты завершили монтаж основных металлоконструкций наземной крытой пешеходной галереи, по которой будет осуществляться переход между станцией «Печатники» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и платформой МЦД-2. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Галерея соединяет железнодорожную платформу со вторым вестибюлем станции «Печатники» БКЛ, который обеспечивает вход в метро со стороны Шоссейной улицы. Ее длина составляет 183,5 метра, — отметил он.

Заммэра добавил, что на текущий момент в пешеходной галерее ведется монтаж кабеленесущих конструкций для инженерных систем, а также началась облицовка колонн алюминиевыми панелями. Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (Группа компаний «Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов в свою очередь уточнил, что в самом втором вестибюле продолжаются архитектурно-отделочные работы и монтаж инженерных систем.

— В первом вестибюле, обеспечивающим вход со стороны улицы Гурьянова и пересадку на «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии, также ведутся отделочные работы и облицовка фасада алюминиевыми панелями. В зоне пересадки с БКЛ на салатовую линию завершены монолитные работы, продолжается отделка внутренних помещений и монтаж инженерных систем, — заключил Кравцов.

Помимо этого, Бочкарев заявил, что около 1,2 миллиона рабочих мест может появиться в новых объектах, которые построены в зоне влияния Московских центральных диаметров (МЦД). По его словам, градостроительный потенциал первых четырех маршрутов МЦД составляет порядка 23,4 миллиона квадратных метров различной недвижимости.

Также стало известно о строительстве надземного перехода длиной 192 метра через пути первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) и Дмитровское шоссе. Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов добавил, что в рамках строительства перехода специалисты также обустроят тротуар со стороны улицы Яблочкова, создадут заездной карман на остановке общественного транспорта, обновят инженерные коммуникации и благоустроят прилегающую территорию.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
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