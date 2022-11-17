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Госинспекция по недвижимости пресекла незаконную реконструкцию здания 1860 года в Москве

Георгий Соланович
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Госинспекция по недвижимости пресекла незаконную реконструкцию здания 1860 года в Москве
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва
Россия, Москва, Воронцовская улица, 2/10с1 Карта всех событий

Госинспекция по недвижимости пресекла незаконную реконструкцию здания 1860 года в центре Москвы, сообщил начальник ведомства Иван Бобров в четверг, 17 ноября.

По его словам, специалисты Госинспекции обнаружили нарушение техпараметров и высотных отметок административного здания на Воронцовской улице.

— Арендатор нарушил договорные обязательства и требования законодательства. Он самовольно осуществил надстройку объекта: реконструировал чердачное помещение и возвел мансарду. При этом здание расположено на земельном участке, где не разрешены строительство или реконструкция, — пояснил Бобров.

Он подчеркнул, что в настоящее время параметры здания приведены в соответствие с технической документацией.

В пресс-службе Госинспекции по недвижимости отметили, что за 10 месяцев на территории центра столицы было демонтировано 282 самостроя.

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