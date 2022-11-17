Психотерапевт Сологуб назвал три фактора, которые могут привести к анорексии

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Психотерапевт Максим Сологуб перечислил три фактора, наличие которых может привести к анорексии. Во-первых, это высокая эмоциональная чувствительность. Во-вторых, повышенное внимание к мелочам.

Как пояснил эксперт, люди, страдающие расстройством пищевого поведения, отлично различают мелкие детали в общей картине мира. Это качество хорошо помогает в учебе, в работе. Но у этого качества есть существенный недостаток — человек может застревать на этих деталях. И это становится одной из причин, приводящих к расстройствам пищевого поведения.

Третий фактор, отмеченный врачом, — метаболические особенности, связанные с физиологией, в частности, нарушение системы регуляции сытости и голода.

Эксперт подчеркнул, что при совпадении этих трех факторов вероятность того, что человек заболеет анорексией, составляет около 70 процентов, передает РИАМО.

Ранее врач Татьяна Тарадеева отметила, что у многих людей, переболевших коронавирусом, нарушаются функции ЖКТ, что приводит к РПП. Это приводит к развитию булимии, компульсивному перееданию или анорексии, передает Царьград.

Анорексия провоцирует уменьшение толщины и площади коры головного мозга, а также его подкорковых структур. Об этом свидетельствует исследование ученых из Университета Южной Калифорнии, опубликованное в журнале Biological Psychiatry.