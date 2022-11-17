Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сервис бесплатного подбора поставщика для ресторанов заработал в Москве

Лейла Алиева
Город
Сервис бесплатного подбора поставщика для ресторанов заработал в Москве
Фото: Pexels

В столице начал работу сервис бесплатного подбора поставщика для ресторанов в сегменте HoReCa «Свое фермерство». Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

— Москва ежегодно потребляет около 12 миллионов тонн продовольствия. При этом в последние годы ставка делается на работу с отечественными поставщиками. Это важно и для рестораторов, которые сегодня ориентируются на российские бренды. Многие из них искали возможность поиска фермерской продукции. Теперь бесплатный подбор поставщиков доступен онлайн, — отметил он.

Благодаря сервису упростятся логистические цепочки. Преимущество будет как на стороне фермов, которые хотят продвинуть свою продукцию, так и на стороне рестораторов, имеющие возможность выбрать понравившиеся предложения, передает официальный сайт мэра Москвы.

Благодаря работе другого сервиса — «Вывоз ненужных вещей», по заявкам москвичей забрали 600 тонн техники и металлических предметов. В общей сложности сотрудники сервиса вывезли свыше 24 тысяч единиц крупногабаритной техники и предметов из металла.

Москва поставки Рестораны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Ну очень худой мир Владимира Зеленского

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Я вернусь»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота по-американски

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Все мнения
О проекте