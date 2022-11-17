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Ефимов: С 2023 года получить данные о финансово-лицевых счетах можно будет только онлайн

Евгений Белоусов
Город
Ефимов: С 2023 года получить данные о финансово-лицевых счетах можно будет только онлайн
Фото: Пресс-служба

С 2023 года получить информацию о состоянии финансово-лицевого счета, сверить платежи и расчеты, воспользоваться консультациями специалистов по данным вопросам можно будет только онлайн. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Сервис сверки финансово-лицевых счетов (ФЛС) — самый популярный в имущественно-земельной сфере. Ежегодно горожане и предприниматели обращаются к нему около миллиона раз, — сказал он.

По словам заммэра, с помощью сервиса сверки ФЛС можно узнать о состоянии лицевого счета, а затем в сервисе «Мои платежи» в пару кликов произвести оплату или настроить автоплатеж.

Кроме того, все арендаторы, которые воспользовались антикризисной мерой поддержки и отсрочили имущественно-земельные платежи, могут контролировать остаток неоплаченной суммы.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что для записи доступно 16 временных слотов онлайн-консультаций в неделю, а с нового года их количество увеличится до 130.

До этого сообщалось, что все госуслуги в имущественно-земельной и жилищной сферах стали доступны онлайн для жителей столицы. Так, по состоянию на 1 ноября все 28 государственных услуг стали доступны онлайн на портале mos.ru.

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