Сергей Собянин принял решение о привлечении инвесторов для четырех фармпроизводств

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение привлечь инвесторов для создания четырех новых фармацевтических производств в столице. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Правительство Москвы приняло решение провести четыре электронных конкурса на право заключения государственных контрактов со встречными инвестиционными обязательствами (офсетных контрактов) на поставку лекарственных препаратов. Распоряжения по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, — говорится в сообщении.

Условия контрактов предусматривают, что инвестор в течение двух–четырех лет разместят на территории столицы производство 74 наименований лекарственных средств. В их число войдут иммунодепрессанты, противовоспалительные, противоопухолевые, кардиопротективные, антигистаминные и гипогликемические препараты. Городское правительство со своей стороны обязуется закупать выпускаемую продукцию на протяжении четырех-пяти лет на общую сумму 17,85 миллиарда рублей.

Таким образом столичные власти обеспечат стабильность поставок лекарств в городские медицинские учреждения. По итогу в Москве появятся четыре новых импортозамещающих высокотехнологичных производства, передает агентство городских новостей «Москва».

В конце октября на территории резидента особой экономической зоны Москвы — фармацевтического комплекса ПК-137 компании «Биокад» начал работать высокотехнологичный складской комплекс.