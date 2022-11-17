Организаторов публичного дома осудили в Подмосковье

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Красногорский городской суд вынес признал виновными по нескольким уголовным статьям организаторов публичного дома. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 17 ноября.

По ее словам, трех подсудимых обвиняли по статьям «Организация занятия проституцией» и «Вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего» в связи с обустройством двух точек занятий проституцией в городе Красногорск, которые действовали с 2015 по осень 2020 года. Для этого злоумышленники нашли девушек, в том числе одну несовершеннолетнюю, организовали инфраструктуру и наняли людей на должности радистов, водителей и охранников.

В результате собранных доказательств оказалось достаточно, чтобы подсудимых признали виновными. Двоих фигурантов дела отправили на три и четыре года в колонию общего режима, а еще одного осудили на полтора года лишения свободы условно.

Еще трое соучастников осужденных находятся в руках правосудия, но их уголовное дело расследуется отдельно.

Другой публичный дом полиция ликвидировала на юго-востоке столицы 24 октября. Во время рейда правоохранители задержали семь сотрудниц и организатора.