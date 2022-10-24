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Полиция ликвидировала публичный дом на юго-востоке столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Полиция ликвидировала публичный дом на юго-востоке столицы
Фото: moscow-live
Россия, Москва, 1-й Грайвороновский проезд Карта всех событий

Полиция пресекла деятельность публичного дома на юго-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО городского ГУ МВД России в понедельник, 24 октября.

В полицию поступила информация о том, что злоумышленник организовал притон для оказания интимных услуг за вознаграждение на 1-м Грайвороновском проезде.

В результате оперативно-розыскных действий подозреваемый в организации публичного дома был задержан. Им оказался 26-летний приезжий мужчина. Также на указанном адресе были задержаны семь женщин, подозреваемых в проституции.

По данному факту в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». Задержанный заключен под стражу, ему грозит до пяти лет лишения свободы. В отношении женщин оставлены административные протоколы по статье «Занятие проституцией».

Похожая история произошла на юго-западе столицы. 29 августа стало известно, что по подозрению в оказании интимных услуг за вознаграждение задержали троих девушек в возрасте от 18 до 21 года, а также 35-летняя женщина-организатор.

Проституция административные правонарушения Москва Полиция МВД
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