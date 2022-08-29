Публичный дом закрыли на юго-западе столицы

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Россия, Москва, Профсоюзная улица Карта всех событий

Публичный дом обнаружили и ликвидировали на юго-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в понедельник, 29 августа.

По ее словам, притон по оказанию сексуальных услуг действовал в одной из квартир жилого дома на Профсоюзной улице. В результате рейда публичный дом обнаружили и закрыли.

Также в квартире сотрудники МВД задержали трех девушек в возрасте от 18 до 21 года, которые работали в публичном доме, а также 35-летнюю женщину, которая была администратором заведения.

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Помимо этого силовики изъяли мобильный телефон и SIM-карты, а также учетные журналы.

В отношении задержанных девушек возбуждены административные дела по статьям «Занятие проституцией» и «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

В отношении администратора заведения возбудили уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». На данный момент подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Другую сеть притонов для занятий проституцией накрыли 22 июня на юге столицы.