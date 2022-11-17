Названы способы снижения риска кибератак

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Любая система уязвима, однако есть способы значительно минимизировать возможность атаки хакеров. Об этом рассказал замдиректора по стратегическому развитию Ассоциации «Отечественный софт»Олег Кравчук.

Эксперт отметил, что нельзя сказать, что IT-системы отечественных компаний уязвимы больше, чем иностранные. Здесь большое значение имеет личный фактор. Необходимо своевременно обновлять антивирус на компьютерах предприятия, следить за соблюдением сотрудниками правил безопасности. Стоит чаще менять пароли, а сотрудникам не использовать личные флешки, передает НСН.

Эксперт по кибербезопасности Анна Митрохина в свою очередь добавила, что за последние месяцы у специалистов по кибербезопасности возросло количество задач. На них легло бремя замены на отечественные решения или самописные программы привычного иностранного оборудования, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал президенту России Владимиру Путину, что в нынешнем году количество кибератак на Россию увеличилось на 80 процентов.