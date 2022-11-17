Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Названы способы снижения риска кибератак

Ирина Игнатенко
Общество
Названы способы снижения риска кибератак
Фото: shutterstock

Любая система уязвима, однако есть способы значительно минимизировать возможность атаки хакеров. Об этом рассказал замдиректора по стратегическому развитию Ассоциации «Отечественный софт»Олег Кравчук.

Эксперт отметил, что нельзя сказать, что IT-системы отечественных компаний уязвимы больше, чем иностранные. Здесь большое значение имеет личный фактор. Необходимо своевременно обновлять антивирус на компьютерах предприятия, следить за соблюдением сотрудниками правил безопасности. Стоит чаще менять пароли, а сотрудникам не использовать личные флешки, передает НСН.

Эксперт по кибербезопасности Анна Митрохина в свою очередь добавила, что за последние месяцы у специалистов по кибербезопасности возросло количество задач. На них легло бремя замены на отечественные решения или самописные программы привычного иностранного оборудования, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал президенту России Владимиру Путину, что в нынешнем году количество кибератак на Россию увеличилось на 80 процентов.

хакерские атаки хакеры Компьютеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Ну очень худой мир Владимира Зеленского

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Шкафы трещат уже по швам

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Я вернусь»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота по-американски

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Все мнения
О проекте