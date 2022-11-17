Подмосковный мужчина зарезал свою мать

Фото: depositphotos

В подмосковном городе Одинцово местный житель подозревается в убийстве собственной матери. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 17 ноября.

По ее словам, убийство произошло 16 ноября в квартире жилого дома. Мужчина пришел к 61-летней родительнице и ударил ее ножом в область шеи. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Полицию вызвали родственники погибшей, которые узнали о намерениях подозреваемого, который направился к матери в неадекватном состоянии.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали 42-летнего мужчину. По факту преступления в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение, а также изберут меру пресечения.

Другое убийство родителя произошло на западе столице. Мужчина расправился со своей матерью, после чего свел счеты с жизнью.