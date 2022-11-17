Суд в Гааге постановил, что рейс MH17 был сбит из ЗРК «Бук» под Первомайским

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Суд в Гааге пришел к выводу, что рейс MH17 был сбит из ЗРК «Бук» с поля под Первомайским. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил судья Хендрик Стейнхейс, оглашая приговор по уголовному делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года.

— Суд придерживается того мнения, что Boeing потерпел крушение при запуске ракеты из ЗРК «Бук» с поля под поселком Первомайский, — заявил он.

На борту в момент трагедии находились 298 человек, все они погибли, передает слова судьи ТАСС. Российская сторона не раз заявляла, что у зенитно-ракетного комплекса «Бук» никогда не было на вооружении у ДНР.

В марте Австралия и Нидерланды обратились в суд, подав иск к Российской Федерации. Страны требуют выплатить миллионы долларов в качестве компенсации по делу о катастрофе самолета авиакомпании Malaysia Airlines, в результате которой погибли 298 человек.

Малайзийский боинг, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в июле 2014 года под Донецком. Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Однако те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.

По факту трагедии для расследования обстоятельств катастрофы была организована совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов. При этом Россию в данную организацию не пригласили. Позже были представлены промежуточные итоги, согласно которым за инцидентом якобы стоит РФ.