«Пора сдуваться»: Врачи посадили Гузееву на жесткую диету 

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Телеведущая Лариса Гузеева рассказала, что давно ведет борьбу с лишним весом, поэтому для достижения эффективного результата решила сесть на жесткую диету.

Для этого актриса даже уехала на время из столицы в Кисловодск, где в специализированной клинике встала под наблюдение диетологов.

— Я нахожусь в спа-отеле, в котором есть и австрийская терапия, и индийская аюрведа. Дополняется все это свежайшим нарзаном и тамбуканской грязью. Нигде больше так нельзя расслабиться и отпустить все заботы, — написала Гузеева у себя в соцсетях.

Она также рассказала о сбалансированном режиме питания и действенных процедурах, который назначаются специалистами «после диагностики». Кроме того, актриса попросила своего лечащего врача быть с ней построже.

— Потому что пора сдуваться, и я сдуваюсь, но слишком медленно, — призналась Гузеева.

До этого российская модель и экс-возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова похвасталась результатами своего похудения. Свежие снимки, позволяющие рассмотреть постройневшую фигуру, девушка разместила в социальных сетях.