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Народный календарь. Почему не нужно мыть голову 21 ноября

Лейла Алиева
Общество
Народный календарь. Почему не нужно мыть голову 21 ноября
Фото: shutterstock

21 ноября отмечается Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных: Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.

В этот день нельзя мыть голову, иначе ум «смоете». Также нельзя делать никакую работу в корыстных целях, принимать гостей и самому ходить в гости, а также ругаться и даже разговаривать на повышенных тонах. Отказывать в помощи и выполнять тяжелую физическую работу 21 ноября тоже не рекомендуется.

Приметы погоды:

Если день теплый и солнечный, то зима будет морозной.

На хвойных деревьях почти нет шишек — зимушка теплой будет.

Мокрый снег — к дождливой зиме.

На дубе много желудей — к мягкой зиме.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Почему не нужно мыть голову 21 ноября

Именины отмечают: Гавриил, Марфа, Михаил, Рафаил.

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