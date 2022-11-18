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21 ноября отмечается Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных: Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.

В этот день нельзя мыть голову, иначе ум «смоете». Также нельзя делать никакую работу в корыстных целях, принимать гостей и самому ходить в гости, а также ругаться и даже разговаривать на повышенных тонах. Отказывать в помощи и выполнять тяжелую физическую работу 21 ноября тоже не рекомендуется.

Приметы погоды:

Если день теплый и солнечный, то зима будет морозной.

На хвойных деревьях почти нет шишек — зимушка теплой будет.

Мокрый снег — к дождливой зиме.

На дубе много желудей — к мягкой зиме.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Почему не нужно мыть голову 21 ноября

Именины отмечают: Гавриил, Марфа, Михаил, Рафаил.