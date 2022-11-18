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Неизвестные ограбили дом Олега Тинькова в итальянской Тоскане

Егор Провоторов
Происшествия
Неизвестные ограбили дом Олега Тинькова в итальянской Тоскане
Фото: roscongress / Сергей Коньков

Неизвестные злоумышленники обокрали загородный дом российского бизнесмена и банкира Олега Тинькова в городе Форте-дей-Марми в итальянской Тоскане. Об инциденте сообщила местная пресса.

По информации журналистов, воры похитили драгоценности, сумки и часы на несколько сотен тысяч евро. Сам предприниматель в настоящее время находится на территории Мексики с семьей, пишет РИА Новости.

По предварительной информации в группу бандитов входило три человека. Они преодолели систему охраны, вошли в пустой дом и вскрыли два сейфа. При этом отмечается высокий уровень «профессионализма» грабителей. Они также «вынесли» еще два дома в округе. О краже сообщил сторож, который заметил наутро следы взлома и перевернутые элементы интерьера вилл.

В конце октября Олег Тиньков отказался от российского гражданства. На своей странице в одной из социальных сетей бизнесмен опубликовал фото справки о выходе из гражданства, датированной 26 октября.

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