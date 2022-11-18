Республиканцы внесли в Конгресс законопроект об аудите финансовой помощи Киеву

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Представители Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США внесли на рассмотрение законопроект об аудите средств, выделенных на поддержку Украины. Об этом в четверг, 17 ноября, заявила республиканка Марджори Тейлор Грин, скандальный автор резолюций по вынесению импичмента действующему президенту страны Джо Байдену.

По ее словам, украинские солдаты используются «как марионетки для давления на конгресс США», чтобы передавать деньги американских налогоплательщиков президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом Грин написала на своей странице в одной из социальных сетей.

Помимо республиканки проект закона поддержали еще десять ее однопартийцев. Парламентарии также требуют впредь согласовывать все документы и обсуждения информации о предоставлении денег украинским властям, пишет РИА Новости.

В минувший вторник, 15 ноября, администрация Соединенных Штатов запросила у Конгресса свыше 37 миллиардов долларов дополнительной помощи Украине. Ожидается, что запрос будет утверждать нынешний состав Конгресса, где в обеих палатах преобладают демократы — однопартийцы Байдена.