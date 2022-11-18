Анастасия Ракова: В шести больницах родители теперь могут по видео наблюдать за своими новорожденными детьми

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Три новых перинатальных центра присоединились к пилотному проекту по видеонаблюдению за кроватками малышей, которые родились раньше запланированного срока. Об этом в пятницу, 18 ноября, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, благодаря проекту, запущенному два года назад, родители в реанимационных отделениях и отделениях патологии могут следить за состоянием ребенка на протяжении суток.

До этого услуга стала доступна в Морозовской детской ГКБ, родильных домах инфекционной клинической больницы № 2 и ГКБ № 15 имени О.М. Филатова.

Теперь такой возможностью родители могут воспользоваться в перинатальных центрах медкомплекса «Коммунарка», больнице имени Н.Э. Баумана и ГКБ имени М.П. Кончаловского.

Для того, чтобы получить доступ к видеотрансляции, одному из родителей нужно оставить соответствующую заявку с указанием в ней своих личных данных. Для получения услуги вес ребенка должен составлять более килограмма, передали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого заместитель руководителя столичного департамента здравоохранения Елена Ефремова рассказала, что почти 4,7 тысячи выпускников ординатуры и врачей прошли первичную специализированную аккредитацию (ПСА) в кадровом центре Департамента здравоохранения Москвы с начала его работы.