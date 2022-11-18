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Психиатр пояснил, какую опасность таит в себе прием антидепрессантов

Ирина Игнатенко
Общество
Психиатр пояснил, какую опасность таит в себе прием антидепрессантов
Фото: shutterstock

Лекарственные препараты, оказывающие влияние на центральную нервную систему, в числе которых в первую очередь антидепрессанты, могут принести не только пользу, но и вред. Об этом предупредил кандидат медицинских наук, врач-психиатр, нарколог Игорь Куреков.

Проблема заключается в том, что люди часто самостоятельно ставят себе диагнозы или неправильно дозируют препарат. При этом возникает зависимость от психотропных препаратов.

По его словам, прежде чем назначать антидепрессанты, врачу нужно установить факт наличия психической патологии. Такие препараты необходимы, если у человека долгое время сохраняется тревожное или депрессивное состояние, передает ФАН.

Ранее сообщалось, что расходы россиян на антидепрессанты с января по сентябрь 2022 года увеличились на 70 процентов по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Российские ученые обнаружили вид бактерий, концентрация которых в организме человека, имеющего клиническую депрессию, ниже, чем у здоровых людей. «Вечерняя Москва» узнала у психиатра Евгения Фомина, как это расстройство проявляется на физическом уровне, а также как его диагностировать и правильно лечить.

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