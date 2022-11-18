Владислав Овчинский: В Можайском районе начнут производить рыбу

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В Можайском районе столицы построят производство рыбной продукции. Благодаря реализации проекта будет создано 250 новых рабочих мест. Решение о возведении завода было принято Градостроительно-земельной комиссией города. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Предприятие разместят в неиспользуемом здании в 3-м Дорогобужском переулке. Ранее постройка была реконструирована с нарушениями и длительное время не эксплуатировалась.

— Наладить выпуск свежемороженой и слабосоленой рыбы, а также продукции горячего и холодного копчения инвестор планирует к 2025 году, — отметил Владислав Овчинский.

Глава ведомства добавил, что ранее неиспользуемое недвижимое имущество будет способствовать росту промышленного потенциала Москвы и обеспечению жителей качественными продуктами питания местного производства.

— Помимо строительства завода рыбной продукции, в Москве реализуются еще несколько проектов по возведению пищевых предприятий. Так, в Троицком административном округе появится пищевой кластер, общая площадь которого составит около 160 гектаров. Там смогут разместиться небольшие производители молочных и мясных продуктов, сладостей, напитков, зелени, упаковки и многие другие. По плану первые корпуса будут доступны для аренды в 2025 году, — добавил глава ведомства.

В ведомстве напомнили, что в рамках антикризисных мер поддержки бизнеса в марте 2022 года правительство Москвы приняло решение о предоставлении инвесторам, которые реализуют в городе масштабные инвестиционные проекты, в аренду земли для развития производств на территории столицы по ставке один рубль в год. Сегодня заключено уже 11 таких договоров с производителями архитектурного бетона, макаронных и кондитерских изделий, с разработчиком электронных компонентов, приборостроительным комплексом, мясоперерабатывающим заводом, комплексом по изготовлению комплектующих для специальной пожарной техники и другими.