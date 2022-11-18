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Психиатр Гридчик перечислила первые признаки анорексии

Ирина Игнатенко
Общество
Психиатр Гридчик перечислила первые признаки анорексии
Фото: depositphotos

Такое серьезное заболевание, как анорексия, лучше легче на ранних этапах. Распознать его первые признаки довольно просто. Об этом рассказала врач-психиатр, заведующая девятым отделением областной психиатрической больницы имени Усолцьева Мария Гридчик.

Она отметила, что сначала человек становится избирательным в еде, возникает большое число ограничений. Затем его порции уменьшаются, позже он может перейти на полностью растительную пищу. Кроме того, человек начинает изнурять себя физическими нагрузками.

Что касается внешнего вида, то обращает на себя внимание сильная потеря веса, ухудшение качества кожи и волос.

Кроме того, человек становится подавленным, раздражительным, плаксивым, передает «Радио 1».

По словам психиатра, анорексия развивается из-за таких факторов, как особенности личности, внутрисемейные отношения, стрессы. Еще один важный фактор — мода, представления о том, как должно выглядеть тело.

Психотерапевт Максим Сологуб добавил, что длительное голодание приводит к изменениям в так называемой системе вознаграждения, нарушается выработка гормона дофамина. У человека пропадает мотивация к действию, ему становится тяжело и мучительно жить, передает РИАМО.

Анорексия провоцирует уменьшение толщины и площади коры головного мозга, а также его подкорковых структур. Об этом свидетельствует исследование ученых из Университета Южной Калифорнии, опубликованное в журнале Biological Psychiatry.

Здоровье анорексия Психология
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