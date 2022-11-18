Путин и Эрдоган по телефону обсудили создание в Турции крупного «газового хаба»

Фото: Администрация президента РФ

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, во время которых обсудили создание на турецкой территории крупного «газового хаба», следует из информации, опубликованной на сайте Кремля в пятницу, 18 ноября.

— Подробно обсуждены актуальные аспекты двустороннего сотрудничества в различных областях. Отмечена положительная динамика торгово-экономических связей, планомерное продвижение значимых совместных проектов, в том числе в атомной энергетике. Особое внимание уделено перспективам реализации инициативы создания на территории Турции крупного «газового хаба», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили продленную на 120 дней зерновую сделку. Лидеры стран отметили «важность комплексного и полного выполнения этого «пакетного соглашения».

Путин еще раз выразил соболезнования в связи с недавним терактом в Стамбуле. Стороны договорились о продолжении регулярных контактов.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, может ли Киев нарушить договоренности относительно зерновой сделки. Политолог Аслан Рубаев убежден, что нарушение зерновой сделки невыгодно как для России, так и для Украины, но представляет «преимущество для США».