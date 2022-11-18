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Юные инспекторы движения приняли Резолюцию о развитии движения ЮИД в России

Евгений Жуков
Город
Юные инспекторы движения приняли Резолюцию о развитии движения ЮИД в России
Фото: Пресс-служба ЮИД

С 13 по 16 ноября в столице проходил Всероссийский форум юных инспекторов движения «Я выбираю ЮИД», в рамках которого участники приняли резолюцию, определяющую стратегию развития движения ЮИД в стране. Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщили в пресс-службе организации.

В документе перечислены предложения 276 юных инспекторов движения, которые работали с педагогами-наставниками и специалистами в области безопасности на дорогах. Организатором форума выступило Министерство просвещения Российской Федерации при поддержке Госавтоинспекции МВД России.

Почетными гостями форума стали глава Департамента сетевых проектов и противодействия продвижению экстремизма среди юношества Денис Заварзин, руководитель Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Лариса Фальковская, замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Владимир Кузин и другие.

Результатом проведения форума стало заседание, в рамках которого участники внесли сформированные предложения о своем видении развития движения ЮИД в стране.

— Министерство просвещения Российской Федерации всегда слышит и поддерживает детские инициативы. И замечательно, что сами дети, которые являются творцами и создателями своих идей, предлагают новые инициативы. Именно они лягут в основу формирования стратегии развития движения ЮИД в стране, — отметила Фальковская.

В октябре стало известно, что московские школьники стали призерами всероссийского конкурса на знание правил дорожного движения.

Команда из четырех шестиклассников в составе Марии Канапиной из школы № 1194 и Сергея Завьялова, Андрея Чеверева и Ксении Бирюковой из школы № 1000 заняли в итоговом общекомандном зачете второе место.

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